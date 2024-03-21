В Петербурге с 1 сентября увеличатся именные стипендии студентов

В феврале в Петербурге открылась новая площадка Медицинского колледжа № 1. Капитальный ремонт здания для размещения колледжа проводился с ноября 2022 года до ноября 2023. Была выполнена перепланировка помещений под нужды учебного заведения, заменены перекрытия. В 2024 году планируется провести работы по капремонту фасадов. На оборудование и оснащение здания правительство Петербурга выделило более 50 миллионов рублей.