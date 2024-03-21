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Токаев рассказал о реализации четырёх масштабных проектов

Находясь в Алматы, Президент страны рассказал о реализации четырёх масштабных проектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

В частности, предстоит модернизировать ряд теплоцентралей и инженерных сетей, построить и отремонтировать 12 тысяч километров дорог. В этом году 300 тысяч человек будут обеспечены природным газом. Для жителей сел и районов будет запущена новая жилищная программа. По словам Главы государства, ставка по займу для граждан из социально уязвимых слоев населения составит не более 7 процентов. Значительно увеличится количество арендного жилья.

«Все это, несомненно, будет способствовать повышению качества жизни людей. Такие меры во благо народа будут приниматься и в будущем. Еще раз искренне поздравляю всех с сегодняшним праздником весны! Желаю всем счастья и благополучия!».

подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Затем Президент вместе с собравшимися на площади горожанами посмотрел праздничный концерт.