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Экс-начальника дептранса мэрии Новосибирска Константина Васильева начали судить

В Новосибирске началось судебное заседание по делу бывшего чиновника мэрии Константина Васильева.

Источник: Комсомольская правда

21 марта началось заседание в Центральном районном суде по делу бывшего начальника дептранса мэрии Новосибирска Константина Васильева. Ему избирают меру пресечения.

Экс-чиновника задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Заведено уголовное дело, которое связано с жалобой по строительству дороги к жилищному массиву «Плющихинский»..

— Не имея подтверждающих документов на целевое использование денег, Васильев согласовал отчет о разработке проекта на сумму более 48 миллионов рублей. Субсидию он не вернул, — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, Константина Васильева задержали 20 марта. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.