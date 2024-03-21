Токаев рассказал, каким видит Казахстан и Алматы в будущем

По его словам, в стране определены основополагающие ценности, которые находят живой отклик в сердцах всех граждан.
«Перед нашей страной стоит высокая цель — построение Справедливого Казахстана. Мы стремимся создать справедливое общество, в котором честный труд открывает дорогу к успеху».
Такое общество могут построить только ответственные граждане, считает Токаев.
«Справедливость и честность — это неотделимые друг от друга понятия. В обществе, которое мы строим, будут обеспечены равные возможности для всех».
При этом, по словам главы государства, справедливое государство — это верховенство закона и порядка.
Чтобы стать передовым государством, мы все должны уверенно смотреть в будущее, подчеркнул президент.
"Мы связываем наши надежды с молодежью, в руках которой будущее Казахстана. Мы всегда поддерживаем активных, обладающих ясным сознанием, интеллектуальных, честных, открытых молодых людей.
Лидер Казахстана подчеркнул, что Алматы, ставший золотой колыбелью суверенитета республики, является ныне крупнейшим духовным, научным и экономическим центром страны.
"Алматы оказывает огромное влияние на процветание всего Казахстана. Поэтому я уделяю особое внимание развитию города и благополучию его жителей. Уверен, в будущем Алматы станет еще краше.
Празднование Наурыза проходит в Алматы на площади «Астана».