Мэр Омска посетил «кикиморок», которые делают уникальные маскхалаты

В своём Telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест рассказал о своём визите к «Омским кикиморкам», которые шьют уникальные маскхалаты для омских бойцов СВО.
Шелест отметил, что во время встречи с руководителем «кикиморок» были обговорены многие насущные вопросы. Такие, как варианты передачи таких изделий адресно — омичам, выполняющим боевые задачи в рамках СВО; меры финансовой поддержки от администрации. Кроме того, Шелест переда главе волонтерского отряда Любови Николаевне средства, которые собрали неравнодушные граждане.
Напомним, что «Омские кикиморки» шьют уникальные маскхалаты, которые не сковывают движений, но в то же время отлично сливаются с местностью.