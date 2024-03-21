Мэр Омска посетил «кикиморок», которые делают уникальные маскхалаты

Шелест отметил, что во время встречи с руководителем «кикиморок» были обговорены многие насущные вопросы. Такие, как варианты передачи таких изделий адресно — омичам, выполняющим боевые задачи в рамках СВО; меры финансовой поддержки от администрации. Кроме того, Шелест переда главе волонтерского отряда Любови Николаевне средства, которые собрали неравнодушные граждане.