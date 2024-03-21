Киев считает, что завершить конфликт на Украине военным путем невозможно

«Мы проведем мирный форум в Швейцарии, в котором мы ожидаем участия около ста стран и создания глобальной коалиции для оказания давления на Россию, чтобы она прекратила войну, тем самым положив конец этой войне за дипломатическим столом, — утверждал Шмыгаль. — Завершить [конфликт] военным путем невозможно просто потому, что Россия — ядерная страна».