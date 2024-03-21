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Экс-омбудсмен Павел Миков покинул должность директора пермского колледжа

Сейчас исполнять обязанности руководителя образовательного учреждения будет Вероника Кошкина.

Источник: сайт правительства Пермского края

Директор Пермского краевого колледжа «ОНИКС» Павел Миков покинул свою должность. Об его уходе свидетельствуют изменения в ЕГРЮЛ, внесенные 20 марта, пишет «Коммерсант-Прикамье».

В краевом Министерстве образования и науки изданию пояснили, что было принято решение не продлевать контракт с Павлом Миковым. Сейчас исполняющим обязанности руководителя образовательного учреждения назначена замдиректора по воспитательной работе Вероника Кошкина.

Напомним, С 2017 года Павел Миков Миков занимал пост Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. В ноябре 2022 года срок его полномочий истек, и пост занял бывший мэр Перми, экс-депутат Госдумы Игорь Сапко. В марте 2023 года Павел Миков занял должность директора Пермского краевого колледжа «ОНИКС».