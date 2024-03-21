Экс-омбудсмен Павел Миков покинул должность директора пермского колледжа

Напомним, С 2017 года Павел Миков Миков занимал пост Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. В ноябре 2022 года срок его полномочий истек, и пост занял бывший мэр Перми, экс-депутат Госдумы Игорь Сапко. В марте 2023 года Павел Миков занял должность директора Пермского краевого колледжа «ОНИКС».