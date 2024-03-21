Владимиру Путину рассказали о работе цифровых ФАПов Башкирии

Напомним, Марьяна Анатольевна посетила республику в феврале. За два дня главврач побывала в нескольких медицинских учреждениях, в том числе в Стуколкинском и Фомичевском ФАПах.
«Безусловно, многое сделано. Фельдшер наглядно продемонстрировала, как работает искусственный интеллект при передаче данных об электрокардиограмме, как проводятся телемедицинские консультации. Рассказала, как они являются абсолютно задействованными членами больших крупных медицинских объединений и могут в онлайн-режиме решать очень сложные медицинские проблемы», — сообщила Марьяна Лысенко в разговоре с президентом.
Добавим, что в рамках рабочего визита в Башкирию медик также посетила Уфимский хоспис. Она с интересом ознакомилась с работой хосписа, пообщалась с подопечными, а также дала команде полезные практические рекомендации.
Гостья высоко оценила созданные в хосписе для его подопечных условия.
«В хосписе созданы очень комфортные, приближенные к домашним условия. Я вижу тут одно из самых идеальных воплощений того, как должна реализовываться паллиативная помощь», — отметила Лысенко.