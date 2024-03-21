Владимиру Путину рассказали о работе цифровых ФАПов Башкирии

Напомним, Марьяна Анатольевна посетила республику в феврале. За два дня главврач побывала в нескольких медицинских учреждениях, в том числе в Стуколкинском и Фомичевском ФАПах.



«Безусловно, многое сделано. Фельдшер наглядно продемонстрировала, как работает искусственный интеллект при передаче данных об электрокардиограмме, как проводятся телемедицинские консультации. Рассказала, как они являются абсолютно задействованными членами больших крупных медицинских объединений и могут в онлайн-режиме решать очень сложные медицинские проблемы», — сообщила Марьяна Лысенко в разговоре с президентом.