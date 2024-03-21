Продажу алкоголя планируется ограничить в Нижегородской области в 2024 году

Изменения в закон «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области» обсудили на заседании комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма в Законодательном собрании Нижегородской области 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.
Речь идет об ограничении продажи алкоголя в объектах общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Продавать пиво и пивные напитки, сидр, медовуху
«Ужесточение коснется закусочных, предприятий быстрого обслуживания
Проектом закона также предлагается ограничить время розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания — с 23 часов до 9 часов. Исключением станут рестораны.
При этом предлагается выделить территории, имеющие высокую туристическую привлекательность, на которых не будут применяться ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции. Перечень таких территорий будет утверждаться законом области.
Планируется, что проект закона вступит в силу в мае 2024 года. При этом требования о том, что розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи будет допускаться только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также на прилегающих к многоквартирным домам территориях, вступят в силу с 1 сентября этого года.
«Документ будет дорабатываться, а после принятия вступать в силу поэтапно, — подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. — Но самое главное, что мы перешли к конкретным действиям, которые должны обеспечить спокойствие граждан и не навредить легальному бизнесу».
Справка.
По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, в 2023 году поступило 292 обращения на нарушения требований законодательства о тишине и покое граждан, связанных с деятельностью общественного питания.