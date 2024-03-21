Продажу алкоголя планируется ограничить в Нижегородской области в 2024 году

Планируется, что проект закона вступит в силу в мае 2024 года. При этом требования о том, что розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи будет допускаться только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также на прилегающих к многоквартирным домам территориях, вступят в силу с 1 сентября этого года.