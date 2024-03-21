Проект Курултая Башкирии о потребительском экстремизме принят к рассмотрению

Документ подготовлен для «обеспечения баланса в правоотношениях между застройщиками и приобретателями объектов недвижимости», «практической реализации принципа разумности и справедливости в гражданско-правовых отношениях во избежание снижения темпов реализации и количества строительных проектов», отмечается в проекте пояснительной записки.



Авторы инициативы предлагают внести изменения в федеральные законы «О защите прав потребителей», «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…» и Гражданский кодекс РФ. Они отмечают, что в Башкирии, как и в других регионах страны, «набирает обороты потребительский экстремизм» в строительной сфере, растет количество судебных исков к девелоперам. «Причем тенденция становится опасной для развития экономики в целом», — говорится в проекте пояснительной записки к документу.



Отмечается, что большую часть сумм, взысканных покупателями квартир, составляют штрафы и неустойки, в уменьшении размеров которых суды отказывают. Перспективы взыскания с застройщиков значительных денежных сумм «создали почву для злоупотребления гражданскими правами», причем «субъектами обогащения» становятся в основном юристы, эксперты и общества по защите прав потребителей, а не покупатели квартир.



В документе предлагается не включать в расчет штрафа сумму неустойки, предусмотренной законом «О защите прав потребителей», ограничить их суммы штрафа и неустойки стоимостью устранения недостатков. Кроме того, разработчики инициативы считают несоразмерной последствиям нарушенных застройщиком обязательств неустойку, которая составляет 1% за каждый день просрочки, и предлагают исчислять ее в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ. Авторы законопроекта полагают, что застройщикам необходимо предоставить возможность устранить недостатки в разумный срок — в течение 60 дней. Покупатели при этом смогут требовать денежную компенсацию в суде только в том случае, если компания не воспользовалась этим правом.