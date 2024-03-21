Лавров: США вряд ли согласятся на предложение Украины понизить потолок цены на нефть РФ

Лавров добавил, что Россия не видит для себя риска торговли нефтью в убыток из-за перераспределения потоков энергоресурсов на Восток, растущие рынки в регионе смогут «поглотить» ее предложение. «Таких угроз не вижу вообще. Уже сказал, что и Китай, и Индия растут быстро. Они могут поглотить предложения от многих стран — членов ОПЕК+. Организация регулирует рынок и цены по-честному, справедливо, учитывая интересы и потребителей. ОПЕК+ не будет устанавливать неприемлемые для покупателей цены. Это тот самый честный баланс интересов», — сказал министр, отвечая на вопрос о возможности вынужденного дисконта на нефть в связи с перераспределением нефтяных потоков в другие регионы.