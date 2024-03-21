Лавров: США вряд ли согласятся на предложение Украины понизить потолок цены на нефть РФ

«На днях читал, что Украина пытается убедить США понизить потолок предельной цены на российскую нефть вдвое, до $30 за баррель, — отметил глава МИД в опубликованном на сайте дипведомства интервью для документального проекта “Нефть”. — Это вообще выходит за всякие рамки, не говоря уже о том, что сама концепция потолка — она антирыночная и отражает стремление диктовать. Но показательно, что США едва ли пойдут на поводу у Украины».
«Хотя бы потому, что это экономически может иметь последствия для самих американцев, да и рынок нефти может серьезно отреагировать», — пояснил Лавров. «Надеюсь, что у США остались какие-то остатки национальной гордости и они не будут плясать под дудку [президента Украины] Владимира Зеленского», — добавил глава российской дипломатии.
Желание убрать конкурента на нефтяном рынке
По словам Лаврова, намерение Запада нанести России поражение на Украине может быть связано с желанием «убрать» конкурента США на нефтяных рынках. «Преследуя цель нанести России поражение на поле боя, как они сейчас это декларируют, ослабить ее, вывести из числа глобальных игроков, многие не только неправительственные организации, но и политические деятели уже всерьез заявляют, что Россию нужно “деколонизировать”. За границей создаются марионеточные организации “про свободу” отдельным российским республикам и так далее. Наверное, это каким-то образом сопряжено с желанием убрать страну, конкурирующую с США на энергетических рынках», — сказал он.
Лавров обратил внимание, что Украина полностью с материальной точки зрения обеспечивается США и их союзниками по НАТО. «Вроде бы объявленная цель этой войны против России — недопущение ущемления суверенитета Украины, восстановление территориальной целостности и так далее», — отметил он.
«Не можем игнорировать тот факт, что Россия является одной из ведущих держав производителей, экспортеров нефти и газа. Наша страна была главным поставщиком газа в Европу, — указал министр. — Газопроводы, построенные еще во время Советского Союза, долгие десятилетия обеспечивали Европе и, прежде всего, ФРГ, безбедное существование, по большому счету — процветание. Там не было нищих, бедности в масштабах, наблюдавшихся в Соединенных Штатах. Еще до подрывов “Северных потоков” Запад заставлял Европу прекращать потреблять российский газ. Прямо навязывал свои энергоресурсы».
РФ не грозит торговля нефтью в убыток
Лавров добавил, что Россия не видит для себя риска торговли нефтью в убыток из-за перераспределения потоков энергоресурсов на Восток, растущие рынки в регионе смогут «поглотить» ее предложение. «Таких угроз не вижу вообще. Уже сказал, что и Китай, и Индия растут быстро. Они могут поглотить предложения от многих стран — членов ОПЕК+. Организация регулирует рынок и цены по-честному, справедливо, учитывая интересы и потребителей. ОПЕК+ не будет устанавливать неприемлемые для покупателей цены. Это тот самый честный баланс интересов», — сказал министр, отвечая на вопрос о возможности вынужденного дисконта на нефть в связи с перераспределением нефтяных потоков в другие регионы.
Лавров выразил уверенность, что РФ не опасается зависимости от стран, которые будут приобретать российские нефть и газ, «и уже покупают во все более возрастающем объеме». «Надо остерегаться тех, кто взрывает уже существующую инфраструктуру, которая обеспечивала процветание европейским странам, — продолжил он. — Им сказали, мол, знаете, это “плохие молекулы”. Вам надо газ с “демократическими молекулами”. Справедливость все равно восторжествует».