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В Новосибирске разработчики придумали мини-робота с системой залпового огня

Конструкторское бюро «Спектр» расширяет линейку платформ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Новосибирские разработчики придумали мини-робота с системой залпового огня. Модель назвали «Ежик».

С ее помощью можно пронести шесть кумулятивно-осколочных боеприпасов, которые могут пробить броню тяжелой техники. Конструкторское бюро «Спектр» расширяет линейку роботизированных платформ для зоны боевых действий.

Мини-робота планируют применять на коротких дистанциях. Его сложно заметить на открытой местности.

«В ночное время суток опорный пункт вряд ли будет готов отразить такую атаку», — уточнил директора компании Андрей Братеньков.

«Ежика» будут производить в двух версиях — гусеничной и колесной.