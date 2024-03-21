В Новосибирске разработчики придумали мини-робота с системой залпового огня

Новосибирские разработчики придумали мини-робота с системой залпового огня. Модель назвали «Ежик».
С ее помощью можно пронести шесть кумулятивно-осколочных боеприпасов, которые могут пробить броню тяжелой техники. Конструкторское бюро «Спектр» расширяет линейку роботизированных платформ для зоны боевых действий.
Мини-робота планируют применять на коротких дистанциях. Его сложно заметить на открытой местности.
«В ночное время суток опорный пункт вряд ли будет готов отразить такую атаку», — уточнил директора компании Андрей Братеньков.
«Ежика» будут производить в двух версиях — гусеничной и колесной.