Попшой: Молдова продолжит укреплять сотрудничество с НАТО

Встреча прошла в штаб-квартире НАТО, на полях рабочего визита в Брюссель. Визит в штаб-квартиру Североатлантического альянса совпадает с празднованием 30-летия присоединения Молдовы к программе НАТО «Партнерство ради мира».
«В ходе встречи собеседники обсудили реализацию целей Индивидуального плана действий партнерства Молдова-НАТО, укрепление обороноспособности республики и сотрудничество в борьбе с новыми угрозами безопасности Молдовы».
Попшой говорил о преимуществах, которые республика получила от сотрудничества с НАТО «в контексте увеличения потенциала в военной области и в борьбе с гибридными киберугрозами и кризисным управлением».
«Я подтвердил заинтересованность в экспертном опыте и помощи НАТО по модернизации сектора безопасности и обороны Молдовы. Несмотря на все трудности, мы продолжим свой путь продвижения по пути вступления в ЕС и укрепления сотрудничества с НАТО».
Замгенсека НАТО подтвердил приверженность альянса партнерству с Республикой Молдова при уважении суверенитета, территориальной целостности и статуса нейтралитета страны. Мирча Джоанэ подтвердил свою поддержку европейской интеграции Республики Молдова.
Во второй день визита министра иностранных дел Михая Попшоя в Брюссель глава МИД Молдовы также встретился с замминистра иностранных дел Греции Александрой Пападопулу, главой комиссии по внешней политике Европарламента Дэвидом Макалистером, сопредседателем Комитета парламентской ассоциации ЕС-Молдова Зигфридом Мурешаном и вице-спикером Европарламента Отмаром Карасом.