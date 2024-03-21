Попшой: Молдова продолжит укреплять сотрудничество с НАТО

«Я подтвердил заинтересованность в экспертном опыте и помощи НАТО по модернизации сектора безопасности и обороны Молдовы. Несмотря на все трудности, мы продолжим свой путь продвижения по пути вступления в ЕС и укрепления сотрудничества с НАТО».