Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попшой: Молдова продолжит укреплять сотрудничество с НАТО

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Укрепление обороноспособности Молдовы и аспекты сотрудничества с Североатлантическим альянсом обсудил вице-премьер, глава МИД Молдовы Михай Попшой с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.

Источник: Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Встреча прошла в штаб-квартире НАТО, на полях рабочего визита в Брюссель. Визит в штаб-квартиру Североатлантического альянса совпадает с празднованием 30-летия присоединения Молдовы к программе НАТО «Партнерство ради мира».

«В ходе встречи собеседники обсудили реализацию целей Индивидуального плана действий партнерства Молдова-НАТО, укрепление обороноспособности республики и сотрудничество в борьбе с новыми угрозами безопасности Молдовы».

Попшой говорил о преимуществах, которые республика получила от сотрудничества с НАТО «в контексте увеличения потенциала в военной области и в борьбе с гибридными киберугрозами и кризисным управлением».

«Я подтвердил заинтересованность в экспертном опыте и помощи НАТО по модернизации сектора безопасности и обороны Молдовы. Несмотря на все трудности, мы продолжим свой путь продвижения по пути вступления в ЕС и укрепления сотрудничества с НАТО».

заявил министр иностранных дел.

Замгенсека НАТО подтвердил приверженность альянса партнерству с Республикой Молдова при уважении суверенитета, территориальной целостности и статуса нейтралитета страны. Мирча Джоанэ подтвердил свою поддержку европейской интеграции Республики Молдова.

Во второй день визита министра иностранных дел Михая Попшоя в Брюссель глава МИД Молдовы также встретился с замминистра иностранных дел Греции Александрой Пападопулу, главой комиссии по внешней политике Европарламента Дэвидом Макалистером, сопредседателем Комитета парламентской ассоциации ЕС-Молдова Зигфридом Мурешаном и вице-спикером Европарламента Отмаром Карасом.

НАТО