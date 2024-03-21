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В Нижнем Новгороде откроется первый в России музей СВО

Музей, посвященный проведению специальной военной операции, откроется в Нижнем Новгороде 21 марта.

Источник: Коммерсантъ

Под музей отдали часть площадей, которые ранее занимал «Дом книги» на площади Ленина.

В администрации Нижнего Новгорода утверждают, что нижегородский музей СВО станет первым подобным музеем в России.

Ранее на крупных городских праздниках действовали экспозиции, посвященные специальной военной операции. В качестве экспонатов на них были, в частности, представлены трофейное оружие, амуниция, литература и агитматериалы украинской стороны конфликта.

Андрей Репин.

выставки и музеи