В Нижнем Новгороде откроется первый в России музей СВО

Под музей отдали часть площадей, которые ранее занимал «Дом книги» на площади Ленина.



В администрации Нижнего Новгорода утверждают, что нижегородский музей СВО станет первым подобным музеем в России.



Ранее на крупных городских праздниках действовали экспозиции, посвященные специальной военной операции. В качестве экспонатов на них были, в частности, представлены трофейное оружие, амуниция, литература и агитматериалы украинской стороны конфликта.



Андрей Репин.