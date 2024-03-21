С начала СВО в Пермский край вернулись 32 военнопленных

Всего в 2023 году, по словам господина Сапко, к уполномоченному поступило 619 обращений, касающихся прав военнослужащих и членов их семей. Это на 386 обращений больше, чем 2022 году. Кроме вопросов связанных с возвращением участников СВО из плена, к уполномоченному обращались по поводу получения мер социальной поддержки, прохождения реабилитации и финансового обеспечения и иных гарантий для военнослужащих.