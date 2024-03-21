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С начала СВО в Пермский край вернулись 32 военнопленных

С начала специальной военной операции на Украине из плена вернулись 32 военнослужащих из Прикамья. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на заседании регионального парламента.

Всего в 2023 году, по словам господина Сапко, к уполномоченному поступило 619 обращений, касающихся прав военнослужащих и членов их семей. Это на 386 обращений больше, чем 2022 году. Кроме вопросов связанных с возвращением участников СВО из плена, к уполномоченному обращались по поводу получения мер социальной поддержки, прохождения реабилитации и финансового обеспечения и иных гарантий для военнослужащих.