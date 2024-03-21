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Лукашенко назвал главный итог работы парламента Беларуси

Лукашенко сказал про работу белорусского парламента.

Источник: Телеграм-канал «Пул Первого»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 марта 2024 года во время встречи с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания седьмого созыва озвучил, что стало главным итогом работы белорусского парламента, пишет БелТА.

Лукашенко подчеркнул:

— Дело, конечно, не в количестве принятых вами законодательных актов, а в создании оптимальных правовых условий мирного и динамичного развития всех сфер жизни государства и нашего общества.

Всего депутаты Нацсобрания седьмого созыва приняли 364 закона.

Глава государства обратил внимание на то, что в тех реалиях, в которых проходила деятельность Национального собрания седьмого созыва, ключевая цель законотворчества заключалась именно в том, чтобы суметь закрепить достигнутое качество суверенитета Беларуси.

Президент Беларуси подчеркнул, что данные встречи уже стали традицией, добавив:

— Оценка работы парламентариев уходящего созыва высокая.

Он отметил, что парламентарии, помимо профессионализма, продемонстрировали преданность народу Беларуси и надежность.

Лукашенко Александр