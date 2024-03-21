Эвтаназию бездомных собак предложили разрешить в Самарской области

В Самарской области предложили разрешить эвтаназию бездомных собак. Соответствующие изменения хотят внести в региональный закон об обращении с животными. Информация об этом прозвучала на заседании общественной комиссии по вопросам местного самоуправления при комитете по МСУ в губернской думе.
— Гуманную эвтаназию предлагается применять в строго ограниченных случаях: в отношении агрессивных собак; животных, совершивших нападение на человека и нанесших телесные повреждения; невостребованных псов, — сообщили в пресс-службе областного парламента.
Необходимость введения эвтаназии авторы инициативы обосновывают участившимися случаями нападения бездомных собак. По данным Роспотребнадзора, если в 2021 году в медучреждения Самарской области с жалобами на укусы агрессивных собак обратились 5 654 жителя, то в 2023-м — уже 6 166. Кроме того, нередко бездомные животные нападают на домашний скот, а также являются потенциальными распространителями вируса бешенства.