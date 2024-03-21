Эвтаназию бездомных собак предложили разрешить в Самарской области

Необходимость введения эвтаназии авторы инициативы обосновывают участившимися случаями нападения бездомных собак. По данным Роспотребнадзора, если в 2021 году в медучреждения Самарской области с жалобами на укусы агрессивных собак обратились 5 654 жителя, то в 2023-м — уже 6 166. Кроме того, нередко бездомные животные нападают на домашний скот, а также являются потенциальными распространителями вируса бешенства.