Лукашенко сказал, что белорусы ощущают себя в безопасности

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, которая проходит в Овальном зале Дома правительства 21 марта, рассказал, что на фоне событий в ряде соседних стран Беларусь живет относительно нормальной, полноценной жизнью, пишет БелТА.
Глава государства подчеркнул:
— На фоне того, что происходит сегодня у многих наших соседей, Беларусь живет относительно нормальной, полноценной жизнью.
По его словам, одной из главных проблем последних лет является геополитический разлом. Президент Беларуси отметил, что масштабный, системный кризис, симптомы которого всем очевидны, состоит не только в военно-политической, на также в экономической и гуманитарной сферах. Он добавил, что стали нормы и принципы международного права стали подменяться инструментами как политического, так и экономического давления:
— Место дипломатии все больше занимает политика санкций. Притом санкций на уничтожение.
Глава государства акцентировал внимание на том, что на этом фоне в Беларуси значительно укрепили Вооруженные Силы, добавив, что экономика демонстрирует рост, люди работают и получают заработную плату, а на улицах городов — порядок и спокойствие.
— Государство выполняет свои социальные обязательства. И самое главное — наши граждане ощущают себя в безопасности, не боятся за жизни родных и близких.
Он подчеркнул, что это не дешево стоит, заметив, что достойный вклад в общее дело смогли внести и парламентарии.