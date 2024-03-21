Лукашенко сказал, что белорусы ощущают себя в безопасности

По его словам, одной из главных проблем последних лет является геополитический разлом. Президент Беларуси отметил, что масштабный, системный кризис, симптомы которого всем очевидны, состоит не только в военно-политической, на также в экономической и гуманитарной сферах. Он добавил, что стали нормы и принципы международного права стали подменяться инструментами как политического, так и экономического давления: