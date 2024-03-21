Макрон «использовал» сильный образ Путина в собственных целях, пишут СМИ

Напомним, в конце февраля Макрон заявил, что Запад может направить свои войска на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эту идею, и Франция скорректировала первоначальное заявление. А 8 марта стало известно, что Париж может послать армию на Украину, если ВС РФ продвинутся в сторону Киева или Одессы. Однако уже спустя неделю после этого Макрон заявил, что Франция никогда не возьмёт на себя инициативу в конфликте. Утром 16 марта французский политик Флориан Филиппо призвал жителей страны выйти на марш против «Макрона Безумного», и начался марш протеста, в котором приняли участие несколько тысяч человек.