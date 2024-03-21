ЦИК России озвучил официальные итоги президентских выборов

После обнародования Центризбиркомом официальных итогов голосования на выборах президента к россиянам обратился Владимир Путин. Он назвал избирательную кампанию на выборах президента крайне важной для страны и граждан и пообещал, что все идеи и предложения кандидатов в президенты будут использованы в интересах развития России.