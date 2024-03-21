Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦИК России озвучил официальные итоги президентских выборов

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Официальные итоги голосования на выборах президента России озвучила на специальном заседании комиссии глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, передает РИА Новости.

Источник: Sputnik.md

За действующего президента проголосовали 76 277 708 человек.

Официальные итоги президентских выборов в России выглядят следующим образом:

  1. Владимир Путин — 87,28% голосов избирателей;
  2. Николай Харитонов 4,31%;
  3. Владислав Даванков 3,85%;
  4. Леонид Слуцкий — 3,20%.

После обнародования Центризбиркомом официальных итогов голосования на выборах президента к россиянам обратился Владимир Путин. Он назвал избирательную кампанию на выборах президента крайне важной для страны и граждан и пообещал, что все идеи и предложения кандидатов в президенты будут использованы в интересах развития России.

«Сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие. Такой уровень доверия повышает ответственность за благополучие народа. Выборы показали, что Россия сегодня — одна большая дружная семья, и мы идем вместе по избранному нами историческому пути», — заявил Владимир Путин.

Итоговая явка на выборах президента составила 77,49%. В абсолютном исчислении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей.

«В современной истории России подобных показателей еще не было».

подчеркнула Памфилова.

За рубежом в выборах президента принял участие 388 791 избиратель.

Более восьми миллионов избирателей воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования, еще около 2,6 миллиона проголосовали досрочно.