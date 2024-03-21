ЦИК России озвучил официальные итоги президентских выборов

За действующего президента проголосовали 76 277 708 человек.
Официальные итоги президентских выборов в России выглядят следующим образом:
- Владимир Путин — 87,28% голосов избирателей;
- Николай Харитонов 4,31%;
- Владислав Даванков 3,85%;
- Леонид Слуцкий — 3,20%.
После обнародования Центризбиркомом официальных итогов голосования на выборах президента к россиянам обратился Владимир Путин. Он назвал избирательную кампанию на выборах президента крайне важной для страны и граждан и пообещал, что все идеи и предложения кандидатов в президенты будут использованы в интересах развития России.
«Сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие. Такой уровень доверия повышает ответственность за благополучие народа. Выборы показали, что Россия сегодня — одна большая дружная семья, и мы идем вместе по избранному нами историческому пути», — заявил Владимир Путин.
Итоговая явка на выборах президента составила 77,49%. В абсолютном исчислении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей.
«В современной истории России подобных показателей еще не было».
За рубежом в выборах президента принял участие 388 791 избиратель.
Более восьми миллионов избирателей воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования, еще около 2,6 миллиона проголосовали досрочно.