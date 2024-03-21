Президент поздравил узбекистанцев с Наврузом

«И молодости, и предпринимательству присущи постоянный поиск, инициативность, стремление к обновлению и самовыражению. Мы будем создавать еще более широкие возможности для развития деловой среды. Так, на достижение целей, определенных в Государственной программе этого года, направлено 36,5 триллиона сумов и 460 миллионов долларов», — сказал Шавкат Мирзиёев.
Он отметил спортивные успехи молодых узбекистанцев, которые только на Азиатских играх прошлого года завоевали 22 золотые, 18 серебряных, 31 бронзовую медали и обновили рекорд Узбекистана в этих соревнованиях.
В четверку сильнейших шахматистов мира недавно вошел известный гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов, досрочно победив на Пражском международном турнире.
Что касается развития предпринимательства, то, в частности, представителям среднего бизнеса будут предоставляться льготные кредиты до 1,5 миллиарда сумов сроком на 7 лет.
В рамках программ семейного предпринимательства и самозанятости через Банк развития бизнеса будет оказана необходимая финансовая и материальная помощь более 50 тысячам соотечественников. В частности, им будут выделяться беззалоговые льготные кредиты на 100 миллионов сумов.
В целом, в рамках всех предпринимательских программ в этом году поддержку получат около 2 миллионов граждан.
«В настоящее время в масштабах страны в распоряжении пяти с половиной миллионов домохозяйств имеется 510 тысяч гектаров, обратите внимание — 510 тысяч гектаров приусадебных земель. Это огромное богатство и колоссальные возможности, еще не задействованные в полной мере», — подчеркнул президент.
Он отметил, что за последние два года Узбекистан добился сокращения уровня бедности с 17 до 11%. Важное значение имело то, что за этот период почти 900 тысяч жителей получили около 20 триллионов сумов льготных кредитов, свыше 200 тысяч граждан — 1,5 триллиона сумов субсидий, около 700 тысячам семей было выделено 200 тысяч гектаров земли для возделывания.
Например, будут выделяться гранты от 300 миллионов до 1 миллиарда сумов предпринимателям, которые закупают, перерабатывают и экспортируют продукцию, выращенную в домохозяйствах. Кроме того, будут созданы дополнительные возможности для выращивания на пустующих площадях деревьев, используемых в промышленности, для развития животноводства, рыбоводства, птицеводства, пчеловодства.
«Самое главное, предпринимательство и, в частности, труд на своей земле, воспитывает человека физически и духовно, особенно молодежь, учит жить, полагаясь на собственные силы, возможности и потенциал», — подчеркнул глава государства в своей праздничной речи.
Он особо отметил, что благодаря царящей в стране атмосфере дружбы, согласия и добрососедства, миролюбивой внешней политике возрастает авторитет Узбекистана на международной арене.