Президент поздравил узбекистанцев с Наврузом

Он отметил, что за последние два года Узбекистан добился сокращения уровня бедности с 17 до 11%. Важное значение имело то, что за этот период почти 900 тысяч жителей получили около 20 триллионов сумов льготных кредитов, свыше 200 тысяч граждан — 1,5 триллиона сумов субсидий, около 700 тысячам семей было выделено 200 тысяч гектаров земли для возделывания.