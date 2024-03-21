FT: Брюссель решил ужесточить меры по борьбе с дезинформацией в соцсетях

Евросоюз с 25 августа 2023 года в рамках закона о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA) решил усилить контроль над деятельностью 19 онлайн-платформ, которые, по мнению чиновников, подпадают под категорию «особо крупных». Сейчас к ним отнесены сервисы X, TikTok, Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), YouTube, Google и Amazon Store. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, приоритетом в рамках нового закона будет борьба с дезинформацией, в том числе «с пророссийской пропагандой».