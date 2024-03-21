FT: Брюссель решил ужесточить меры по борьбе с дезинформацией в соцсетях

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе намерена ввести более строгие правила по борьбе с дезинформацией на цифровых платформах, которые могут обернуться крупными штрафами для таких онлайн-сервисов, как TikTok и X. Об этом сообщила газета Financial Times.
По словам замглавы ЕК Веры Юровой, необходимы «особые усилия», чтобы защитить выборы в Евросоюзе от роста использования новых технологий, «скрытых манипуляций и иностранного вмешательства». Она утверждает, что во время июньских выборов в Европарламент на Европу обрушится «лавина дезинформации», включая дипфейковые видеоролики, призванные подорвать общественное доверие к голосованию.
Согласно заявлению дипломатической службы ЕС, в 2023 году она сумела раскрыть 750 кампаний с целью дезинформации и охарактеризовала их проведение как «угрозу безопасности», особенно во время выборов в 2024 году.
Как сообщалось ранее, ЕС запросил информацию у восьми онлайн-сервисов, в том числе TikTok, Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), Google, YouTube и X, об их методах управления рисками, связанными с распространением дипфейков. Брюссель обеспокоен тем, что манипулятивный характер дипфейков может оказать влияние на избирательные процессы.
Евросоюз с 25 августа 2023 года в рамках закона о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA) решил усилить контроль над деятельностью 19 онлайн-платформ, которые, по мнению чиновников, подпадают под категорию «особо крупных». Сейчас к ним отнесены сервисы X, TikTok, Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), YouTube, Google и Amazon Store. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, приоритетом в рамках нового закона будет борьба с дезинформацией, в том числе «с пророссийской пропагандой».