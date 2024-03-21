Лукашенко сказал, чего ждет от новых депутатов в час президентских выборов 2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чего ждет от новых депутатов во время президентских выборов 2025 года. Об этом он, как передает БелТА, он заявил на торжественной встрече с депутатами двух палат парламента, которая состоялась в четверг, 21 марта 2024 года.
— Очень важно, чтобы избранные парламентарии были активными, чтобы их голос стал авторитетным, — цитирует президента названный источник.
Лукашенко ориентирует новых представителей депутатского корпуса на то, чтобы они «давали жесткий отпор нашим оппонентам и противникам». Высказался он и о приближающемся новом электоральном цикле — президентских выборах 2025 года.
— Уже сегодня очевидно, в это непростое время нас по-прежнему будут испытывать. И важно понимать, что на народных избранников ложится особая ответственность за консолидацию общества и поддержание гражданского мира и согласия, — отметил белорусский президент.