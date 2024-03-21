Лукашенко сказал, чего ждет от новых депутатов в час президентских выборов 2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чего ждет от новых депутатов во время президентских выборов 2025 года. Об этом он, как передает БелТА, он заявил на торжественной встрече с депутатами двух палат парламента, которая состоялась в четверг, 21 марта 2024 года.