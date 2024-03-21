В России назначили врио командующего Северным флотом

До этого командовал Северным флотом адмирал Александр Моисеев. В начале марта его назначили врио главнокомандующего ВМФ. Указ о смене не был опубликован в открытом виде, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнувший, что закрытые указы Кремль не комментирует.