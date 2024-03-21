Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России назначили врио командующего Северным флотом

Временно исполняющим обязанности (врио) командующего Северным флотом России стал вице-адмирал Константин Кабанцов. Об этом заявили в Минобороны, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Как обратило внимание агентство, впервые в новой должности военачальник упоминается в релизе пресс-службы Северного флота о поздравлении моряков-подводников.

Кабанцов вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поздравил экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Император Александр III» со 118-й годовщиной российского подводного флота.

До этого командовал Северным флотом адмирал Александр Моисеев. В начале марта его назначили врио главнокомандующего ВМФ. Указ о смене не был опубликован в открытом виде, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнувший, что закрытые указы Кремль не комментирует.