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Токаев принял директора центра сейсмологических наблюдений и исследований в Алматы

Алматы. 21 марта. КазТАГ — Касым-Жомарт Токаев принял директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсенбаева, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба президента РК

«Касым-Жомарт Токаев отметил, что на научный центр возлагаются важные задачи по разработке и применению научных методов прогнозирования землетрясений. Президент указал на необходимость развивать научные исследования и использовать инновационные технологии в работе центра», — говорится в сообщении.

Согласно докладу Сарсенбаева, в 2023 году было закуплено оборудование на сумму Т527 млн для 11 из 16 сейсмостанций, расположенных на территории города. Благодаря Программе целевого финансирования на 2021−2023 годы было открыто 25 пунктов наблюдения. В рамках международного сотрудничества частично модернизировано 10 и открыто шесть новых станций.

Глава государства подчеркнул, что сейсмическая безопасность является ключевым фактором национальной безопасности страны, влияющим на состояние защищенности населения, объектов экономики и окружающей среды. Он указал на ряд вопросов, касающихся внедрения продвинутых систем раннего предупреждения и повышения квалификации сейсмологов.