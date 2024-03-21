Токаев принял директора центра сейсмологических наблюдений и исследований в Алматы

«Касым-Жомарт Токаев отметил, что на научный центр возлагаются важные задачи по разработке и применению научных методов прогнозирования землетрясений. Президент указал на необходимость развивать научные исследования и использовать инновационные технологии в работе центра», — говорится в сообщении.
Согласно докладу Сарсенбаева, в 2023 году было закуплено оборудование на сумму Т527 млн для 11 из 16 сейсмостанций, расположенных на территории города. Благодаря Программе целевого финансирования на 2021−2023 годы было открыто 25 пунктов наблюдения. В рамках международного сотрудничества частично модернизировано 10 и открыто шесть новых станций.
Глава государства подчеркнул, что сейсмическая безопасность является ключевым фактором национальной безопасности страны, влияющим на состояние защищенности населения, объектов экономики и окружающей среды. Он указал на ряд вопросов, касающихся внедрения продвинутых систем раннего предупреждения и повышения квалификации сейсмологов.