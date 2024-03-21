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Путин обратился к россиянам по итогам президентских выборов

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после обнародования Центризбиркомом официальных итогов голосования на выборах президента. Он поблагодарил россиян за доверие и пообещал его оправдать.

«Благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию еще более сильной и независимой», — обратился президент к россиянам (цитата по сайту Кремля).

Президент отметил, что оказанный ему россиянами уровень доверия «требует еще большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды». Он заверил, что те масштабные национальные проекты и программы, о которых говорилось в послании Федеральному собранию, будут реализованы. «Выборы показали, что Россия сегодня — одна большая, дружная семья. Идем вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своем будущем», — подытожил президент.

Сегодня председатель ЦИК Элла Памфилова объявила официальные итоги выборов президента России. За Владимира Путина проголосовали 76 277 708 человек, его итоговый результат составил 87,28%. Итоговая явка на выборах составила рекордные 77,49%. В голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей.

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Путин Владимир