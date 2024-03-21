Путин обратился к россиянам по итогам президентских выборов

Президент отметил, что оказанный ему россиянами уровень доверия «требует еще большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды». Он заверил, что те масштабные национальные проекты и программы, о которых говорилось в послании Федеральному собранию, будут реализованы. «Выборы показали, что Россия сегодня — одна большая, дружная семья. Идем вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своем будущем», — подытожил президент.