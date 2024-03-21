Рекордный процент, рекорд явки, минимум нарушений. ЦИК утвердил победу Путина на выборах

По закону инаугурация главы государства должна пройти 7 мая. Путин будет президентом до мая 2030 года.
ТАСС собрал основное об итогах выборов.
Статистика
По данным ЦИК, на выборах проголосовали 87 576 075 человек. За рубежом в голосовании принял участие 388 791 избиратель в 144 странах (с учетом Байконура), еще 7 910 россиян проголосовали на приграничных участках, которые были организованы из-за попыток прибалтийских государств воспрепятствовать проведению выборов.
Впервые на президентских выборах провели дистанционное электронное голосование, этой возможностью воспользовались более 8 млн человек в 29 регионах.
С учетом онлайн-голосования итоговая явка составила 77,49%. Она стала рекордной в новейшей истории страны — до этого самым высоким был показатель 1991 года, когда на выборы президента РСФСР пришли 74,66% избирателей.
В организации выборов в качестве членов избирательных комиссий приняли участие около 1 млн человек, при этом суды отстранили за нарушения только девятерых.
Оценка кампании
Президентская кампания прошла с «высоким качеством», обеспечила «полную достоверность подсчета голосов и, как следствие, безусловную ее легитимность», заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что партии, выдвинувшие кандидатов, «несмотря на разные взгляды, проявили себя мудро».
Центризбирком за три дня голосования зафиксировал лишь 459 обращений о реальных нарушениях. Результаты не отменили ни на одном из участков.
На выборах присутствовали 1 115 международных наблюдателей из 129 стран, в том числе из 45 государств Африки и 38 — Азии.
По всей России, по данным ЦИК, был испорчен только 41 бюллетень — хотя зеленкой на разных участках залили 30 урн, серьезно пострадали в общей сложности только 36 бюллетеней.
При этом на зарубежных участках, особенно в Польше и странах с большим числом релокантов, был зафиксирован большой процент испорченных бюллетеней. Тем не менее Путин победил и там, в том числе в недружественных государствах: в Германии действующего президента поддержали 56,82% избирателей, в Эстонии — 75,22%, в Латвии — 70,6%, в Австралии — 53,6%, в Армении — 54,7%, в США — 42,23%.
Борьба с фейками и провокациями
Во время выборов специалисты отразили более 420 тыс. хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования и 12,2 млн DDoS-атак на ресурсы Центризбиркома. Памфилова отметила беспрецедентный уровень «телефонного терроризма», а также сформированную для срыва голосования «систему профессиональных жалобщиков».
Наемники «нечистоплотного антироссийского труда» не смогли взломать систему видеонаблюдения на выборах, подчеркнула глава ЦИК. По ее словам, избежать этого помогло создание специального портала.
За время проведения выборов Роскомнадзор удалил или заблокировал 12,8 тыс. материалов с фейками, оскорблениями или экстремистскими призывами. Кроме того, надзорное ведомство добилось удаления 485 Telegram-каналов, которые занимались вбросами фейков о якобы планирующихся терактах.
Признание и поздравления
С победой на выборах Путина уже поздравили главы государств из нескольких регионов — Европы, Ближнего и Дальнего Востока, Африки и Латинской Америки. Это, в частности, страны СНГ (в том числе Армения), члены БРИКС, в том числе присоединившиеся в 2024 году, и Сербия.
Страны Запада, как и ожидалось, высказались о результатах выборов в негативном ключе, однако в большинстве своем не признавать их результатов не стали — кроме результатов голосования в регионах Донбасса и Новороссии. В США заявили, что победа Путина на выборах — это реальность, из которой нужно исходить.