Рекордный процент, рекорд явки, минимум нарушений. ЦИК утвердил победу Путина на выборах

При этом на зарубежных участках, особенно в Польше и странах с большим числом релокантов, был зафиксирован большой процент испорченных бюллетеней. Тем не менее Путин победил и там, в том числе в недружественных государствах: в Германии действующего президента поддержали 56,82% избирателей, в Эстонии — 75,22%, в Латвии — 70,6%, в Австралии — 53,6%, в Армении — 54,7%, в США — 42,23%.