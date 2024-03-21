Радий Хабиров рассказал о планах по ремонту и строительству мостов в Уфе

«Сейчас интенсивно ведется работа по трассе М-12, которая проходит по Республике Башкортостан. Это 146 км, которые также будут существенно улучшать дорожную нагрузку на “верхнюю часть” нашей республики. Мы в этом году сделаем полную реконструкцию старого арочного моста. Шакшинский мост мы в следующем году, скорее всего, будем сдавать. Вы знаете, мы запустили Нагаевский путепровод. Но впереди как минимум два моста, вернее, три, потому что Затонский мост, он уже приходит, скажем так, в усталость. И у нас впереди очень насущная задача — начать реконструкцию Затонского моста. При этом мы уже спроектировали новый мост в районе “Меги” и ведем сейчас переговоры с рядом компаний по поводу формирования финансовой схемы строительства моста через улицу Интернациональную. Нам есть над чем работать и куда двигаться. Если эти планы мы выполним, тогда можно сказать, что мы существенно улучшили дорожную инфраструктуру нашей республики», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос информагентства «Башинформ».