Глава Башкирии о протестах на Куштау: «Это большой урок для меня»

Тогда активисты и местные жители разбили лагерь у подножия горы, выступая против потенциальной разработки уникального шихана. Люди не пропускали тяжелую технику, вставая на ее пути, и ситуация накалилась настолько, что начались столкновения.
Радий Хабиров принял решение лично отправиться на место драматических событий, чтобы пообщаться с людьми и дать обещание сберечь Куштау.
— Это большой урок был для меня-ка для руководителя, и вообще для власти в республике. Я понял, что когда люди не согласны, не надо идти против народа, — вспоминает он.
Радий Фаритович в тот момент четко осознавал, что ситуация достигла серьезной эскалации, и нужно развести противоборствующие стороны.
— Я туда ехал, а в душе было неспокойно, потому что люди были очень обижены, кто-то агрессивен. Я не знал, услышат меня или нет, — сказал глава республики. — Но я себе тогда сказал: пока все оттуда не уйдут, я и сам с горы не уйду. Нужно будет час разговаривать — будем час говорить, надо будет пять — будем пять часов разговаривать. Но все же меня услышали, поверили. Разговор получился короткий, все разошлись. А дальше президент принял прекрасное решение для нашей республики — компания национализирована и служит Башкортостану. С людьми нужно разговаривать — даже когда они разозлены.