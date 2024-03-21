Глава Башкирии о протестах на Куштау: «Это большой урок для меня»

— Я туда ехал, а в душе было неспокойно, потому что люди были очень обижены, кто-то агрессивен. Я не знал, услышат меня или нет, — сказал глава республики. — Но я себе тогда сказал: пока все оттуда не уйдут, я и сам с горы не уйду. Нужно будет час разговаривать — будем час говорить, надо будет пять — будем пять часов разговаривать. Но все же меня услышали, поверили. Разговор получился короткий, все разошлись. А дальше президент принял прекрасное решение для нашей республики — компания национализирована и служит Башкортостану. С людьми нужно разговаривать — даже когда они разозлены.