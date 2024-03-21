Российские войска заняли Тоненькое и станцию Алебастровая

Общие потери ВСУ за сутки на всех направлениях в Минобороны оценили более чем в 800 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе семь танков, три боевые машины РСЗО Vampire, три САУ Krab, САУ «Акация», САУ «Гвоздика», две артиллерийские системы М777, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.