Российские войска заняли Тоненькое и станцию Алебастровая

Бои за Тоненькое начались спустя некоторое время после полного занятия Авдеевки.
Также на донецком направлении под контроль российской армии перешла железнодорожная платформа Алебастровая на перегоне Курдюмовка — Артемовск. Она находится к востоку от села Клещеевка, рядом с затопленным алебастровым карьером.
Помимо этого, на этих двух направлениях нанесены удары по позициям нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка. Красное, Новомихайловка, Георгиевка, Первомайское и Бердычи. Общие потери ВСУ там Минобороны оценило в 570 человек.
На других направлениях за последние сутки российские подразделения продолжали наносить удары по позициям украинских подразделений, в том числе в Сумской области (напротив границы с Белгородской областью) в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка.
Улучшено положение на южнодонецком направлении, отражена контратака в районе Водяного.
Общие потери ВСУ за сутки на всех направлениях в Минобороны оценили более чем в 800 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе семь танков, три боевые машины РСЗО Vampire, три САУ Krab, САУ «Акация», САУ «Гвоздика», две артиллерийские системы М777, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.