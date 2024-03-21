Кремль предупредил о последстиях появления европейских военных на Украине

«Пока, насколько я понимаю, ничего точного на этот счет нет. В любом случае мы уже неоднократно говорили, что направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными и вплоть до непоправимых последствий», — уточнил представитель президента.
Вчера о возможности вводе такого контингента на север Украины сообщал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
В конце прошлой недели французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франции может однажды потребоваться провести военную операцию против России. «Возможно, в какой-то момент — я этого не желаю, не буду брать на себя инициативу — потребуются наземные операции, какими бы они ни были, для противодействия российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать», — заявил тогда он.
Чуть позже директор Служба внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что по данным ведомства Франция готовит военный контингент к отправке на Украину. Власти Франции эту информацию опровергли.