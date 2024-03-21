Кремль предупредил о последстиях появления европейских военных на Украине

В конце прошлой недели французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франции может однажды потребоваться провести военную операцию против России. «Возможно, в какой-то момент — я этого не желаю, не буду брать на себя инициативу — потребуются наземные операции, какими бы они ни были, для противодействия российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать», — заявил тогда он.