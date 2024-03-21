Минобороны заявило о ночном ударе «Кинжалами» по центрам принятия решений

Утром в Киеве звучали взрывы и работали системы ПВО, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. В Подольском районе Киева, как сообщал мэр города Виталий Кличко, на территорию двух предприятий упали обломки ракеты, пострадало также несколько жилых строений. Киевское управление госслужбы Украины по ЧС сообщило, что пострадали 13 человек.