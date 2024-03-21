В Алматы до 1 июня в пилотном режиме внедрят систему Mass Alert

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об исполнении его поручения по обеспечению сейсмической безопасности города. По заявлениям жителей и юридических лиц после землетрясения 23 января 2024 года проведено обследование 183 объектов, серьезных повреждений не обнаружено. Также начато комплексное обследование 363 объектов по заявлениям после землетрясения 4 марта текущего года. В 2024 году сейсмоаудитом будет охвачено 13,2 тыс. объектов. С целью своевременного оповещения граждан в случае ЧС до 1 июня текущего года в пилотном режиме будет внедрена система Mass Alert.