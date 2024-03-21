Кремль опубликовал обращение Путина к россиянам по итогам выборов

Благодарю всех вас за доверие. Сделаю всё, что от меня зависит, чтобы его оправдать. Понимаю, что такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует ещё большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды.