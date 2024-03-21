Кремль опубликовал обращение Путина к россиянам по итогам выборов

В. Путин: Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!
Сегодня подведены официальные итоги голосования по выборам Президента России. Завершилась крайне важная для нашей страны, общества, граждан избирательная кампания.
У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны.
Прошедшая кампания была напряжённой и крайне ответственной, ведь по большому счёту мы выбирали путь, по которому Россия пойдёт дальше, выбирали будущее для себя и своих детей. И значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы.
Ещё раз благодарю всех, кто принял участие в голосовании, независимо от того, кому вы отдали свой голос. Главное, вы доказали, что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос, а каждый ваш голос, повторю, имел огромное значение.
Дорогие друзья!
Благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию ещё более сильной и независимой.
Несколько слов и о работе избирательных комиссий всех уровней. Как всегда, вы действовали чётко, грамотно, на принципах гласности и в строгом соответствии с законом, а на наших исторических территориях члены избиркомов были примером для избирателей, проявляя мужество и смелость.
Дорогие друзья!
Благодарю всех вас за доверие. Сделаю всё, что от меня зависит, чтобы его оправдать. Понимаю, что такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует ещё большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды.
Сделаем всё, чтобы масштабные национальные проекты и программы, о которых недавно подробно говорил в Послании, были реализованы.
Выборы показали, что Россия сегодня — одна большая, дружная семья. Идём вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своём будущем.
Благодарю вас.