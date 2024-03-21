Песков высказался о планах ЕС использовать активы России для помощи Украине

«Естественно, мы задействуем все возможные судебные механизмы, те, которые доступны сейчас, по мере появления (механизмов — ред.) в будущем, будем задействовать на тот момент. И, конечно же, на основе взаимности, мы будем не зеркально, но в том объеме, на сколько это соответствует нашим интересам, выбирать и другие методы для ответных действий», — сказал Песков на вопрос журналистов о том, будет ли Россия что-то предпринимать против использования Европейским Союзом замороженных российских активов на помощь Украине.