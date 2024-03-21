Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последствия войск на Украине для Парижа и встреча с Моди. Темы брифинга Пескова

Последствия возможной отправки французского контингента на Украину, проблемы с платежами через китайские банки, а также ответ России на конфискацию Западом ее активов стали основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин работает в Кремле. Ранее он выступил с телеобращением к россиянам по итогам выборов, выразил признательность за участие в голосовании и отданные за него голоса.

Глава государства побеседует с президентом РСПП Александром Шохиным.

На вторую половину дня запланирован международный телефонный разговор по итогам состоявшихся выборов. «Мы дадим традиционное сообщение».

Встреча с премьером Индии Нарендрой Моди возможна, «это предстоит еще согласовать по дипломатическим каналам», но личные контакты «в любом случае» состоятся в первой половине года. «У премьер-министра Индии есть и действующее приглашение посетить нашу страну».

Об отправке французских военных на Украину

«Надо все-таки получить точную информацию» о планах Парижа направить воинский контингент на украино-белорусскую границу.

«Направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными — вплоть до непоправимых — последствиями».

О проблемах с платежами через китайские банки

«Продолжается беспрецедентное давление» США и ЕС на Китай. «Это создает определенные проблемы, но не может стать преградой для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений».

«Благодаря высочайшему уровню наших взаимоотношений имеем необходимый потенциал, для того чтобы эти затруднения преодолевать».

О возможной конфискации Западом российских активов

«Мы задействуем все возможные судебные механизмы — те которые доступны сейчас, по мере появления в будущем будем задействовать все возможные на тот момент».

«На основе взаимности мы будем — не зеркально, но в том объеме, насколько это соответствует нашим интересам, — выбирать и другие методы для ответных действий».

О фильме «Позывной “Пассажир”» по сценарию Александра Проханова

«Это не совсем тема нашего конференц-колла. При возможности обязательно, конечно же, посмотрим».

Песков Дмитрий
кино