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На Украину приехала первая с 2022 года военная делегация НАТО

БРЮССЕЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что находится в Киеве в составе первой военной делегации альянса с начала российской военной операции.

Источник: AP 2023

«Мой визит — первая военная делегация НАТО, посещающая Украину с начала вторжения», — сообщил Бауэр, выступая на форуме по безопасности в Киеве.

Он объяснил этот визит тем, что «НАТО и Украина стали ближе, чем когда-либо».

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».

НАТО