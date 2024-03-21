Молдова деградирует, президент живет не на зарплату: итоги соцопроса

Еще 26% респондентов считают, что после прихода Санду к власти дела в стране стагнируют. В том, что ситуация в стране развивается, уверены 34% опрошенных.
Направление неизменно, и оно — неправильное
Молдова движется в неправильном направлении, полагают 59% респондентов опроса. В обратном уверены 36% опрошенных,️ 46% респондентов недовольны тем, как живут. Всего 4% опрошенных заявили, что довольны своей жизнью. А 38% респондентов считают, что стали жить хуже, чем год назад, еще 40% — что примерно так же. Намного лучше стали жить 2%.
Задали гражданам и вопрос о том, живет ли президент страны, по их мнению, на зарплату или на другие доходы. Мнение, что Санду живет только на зарплату или сбережения, выразили 29% опрошенных. Еще 56% считают, что президент живет за счет «иного скрытого финансирования». Отказались отвечать 15% респондентов.
С контрактами на газ и электроэнергию тоже «что-то не то»
Действующие контракты на газ и электроэнергию в Молдове должны быть расследованы прокуратурой, так как могут быть выявлены нарушения. Такого мнения придерживаются 40% участников социологического опроса, проведенного компанией IMAS.
Еще 35% респондентов считают, что эти контракты скрывают незаконные схемы обогащения тех, кто находится у власти. В том, что контракты корректны и действуют в интересах Республики Молдова, уверены 11% опрошенных.
В целом ситуация в 2023 году ухудшилась в домохозяйствах 31% опрошенных, без особых изменений в своем домохозяйстве оценили минувший год 52% респондентов. Улучшение положения ощутили на себе 16% участников опроса.
Еврореферендум как предчувствие
Против проведения инициированного президентом Майей Санду референдума о евроинтеграции одновременно с выборами главы государства высказались 52% участников опроса. В поддержку этой инициативы выступили 44% респондентов.
Примечательно, что️ 37% опрошенных считают: в правящей партии PAS боятся, что Майя Санду может проиграть выборы, поэтому депутаты от этого политформирования проголосовали в парламенте за изменение законодательства, разрешив проведение референдума одновременно с первым туром президентских выборов.
Еще 13% уверены, что таким образом будет привлечено больше голосов для Санду. А 34% респондентов считают, что так можно удостовериться в том, что большинство граждан хотят вступления Молдовы в ЕС. Большинство опрошенных (48%) заявляют, что подобные изменения в избирательное законодательство — злоупотребление. В обратном уверены 38%.
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