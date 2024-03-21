Молдова деградирует, президент живет не на зарплату: итоги соцопроса

Молдова движется в неправильном направлении, полагают 59% респондентов опроса. В обратном уверены 36% опрошенных,️ 46% респондентов недовольны тем, как живут. Всего 4% опрошенных заявили, что довольны своей жизнью. А 38% респондентов считают, что стали жить хуже, чем год назад, еще 40% — что примерно так же. Намного лучше стали жить 2%.