Спикер думы Самары Дегтев предложил отправлять собак и кошек в зону СВО

Спикер городской думы Самары Алексей Дегтев предложил направить бездомных собак и кошек в зону спецоперации. Эта идея прозвучала на заседании самарской губдумы во время обсуждения проекта закона об отдельных вопросах обращения с безнадзорными животными на территории региона. Об этом сообщает «СитиТраффик».
— Сегодня у нас есть территории, где спасаются наши ребята в зоне СВО и есть возможность содержания блиндажа. Везде, где мы были, есть кошки. Поэтому можно бездомных животных направить в ту территорию, — сказал Алексей Дегтев.
Также он предложил для регулирования ситуации с животными отправить собак и кошек не только в зону СВО, но и на освобожденные территории.
— Там жизнь возрождается, люди возвращаются. Конечно, утрачены домашние животные, в том числе, собаки. Почему бы не устроить миграцию? Не уничтожать животных, а направлять в ту территорию, — предложил Дегтев.
Помимо этого, одним из самых обсуждаемых вопросов стало введение в Самарской области эвтаназии для больных и агрессивных бездомных животных, против которой выступили общественники. Необходимость эвтаназии авторы инициативы обосновывают участившимися случаями нападения бездомных собак.