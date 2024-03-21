Корейская «Чёрная пантера»: польские танкисты начали учения возле границы с Калининградской областью

Польские военные начали учения возле границы с Калининградской областью с использованием танков K2 «Чёрная пантера», которые поставила Южная Корея. Об этом, ссылаясь на Министерство национальной обороны республики, пишет Интерфакс в четверг, 21 марта.
«На полигоне в Бемово-Писке (населённый пункт в Варминско-Мазурском воеводстве) вступили в действие K2 20-й Бартошицкой механизированной бригады», — говорится в сообщении.
В Южной Корее польская армия заказала 180 танков K2, 48 самоходных гаубиц K9, 218 РСЗО K239 Chunmoo и 48 лёгких самолётов FA-50. Часть техники уже доставили в республику.
В сентябре 2023-го Польша провела у границы с Калининградской областью учения с использованием новой техники.