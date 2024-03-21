Токаев встретился с народной артисткой Казахстана Жанией Аубакировой

Сегодня Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Алматы, где в ходе торжественного мероприятия на площади «Астана» поздравил всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз. Здесь же он отметил особую роль Алматы и сообщил о реализации 4 масштабных проектов.