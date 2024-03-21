Комиссия по мониторингу деятельности СИБ будет создана в парламенте Молдовы

«Наша цель — создать рабочую группу, в которой будут представители каждой комиссии, а также представители института, который контролирует деятельность СИБ, в том числе со стороны гражданского общества. Необходимо изменить законодательство и перейти на новый этап. В том виде, в котором она существует сегодня, контрольная подкомиссия в рамках Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку неэффективна», — заявил председатель Комиссии по нацбезопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп.