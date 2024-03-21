Комиссия по мониторингу деятельности СИБ будет создана в парламенте Молдовы

В заседании участвовали депутаты от парламентского большинства и оппозиции, руководство СИБ, представители Генеральной прокуратуры и Женевского центра управления сектором безопасности.
Комиссию, как предлагается, сформируют семь человек: трое представителей Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку и по двое от Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету и Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям. Обсуждался и вопрос о назначении представителя гражданского общества, который будет членом этой комиссии, но без права голоса.
Собеседники договорились о создании рабочей группы, в рамках которой будет разработан регламент деятельности постоянно действующей специальной комиссии по мониторингу СИБ.
«Наша цель — создать рабочую группу, в которой будут представители каждой комиссии, а также представители института, который контролирует деятельность СИБ, в том числе со стороны гражданского общества. Необходимо изменить законодательство и перейти на новый этап. В том виде, в котором она существует сегодня, контрольная подкомиссия в рамках Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку неэффективна», — заявил председатель Комиссии по нацбезопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп.
В настоящее время в составе Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку действует подкомиссия из трех человек, которая осуществляет мониторинг работы СИБ.