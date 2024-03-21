Премьер Эстонии Каллас заявила о своем «политическом суициде»

В материале отмечается, что Каласс, в частности, повысила налоги, чтобы покрыть оборонные нужды страны.
«Проблема с инвестированием в оборону заключается в том, что это очень сложно объяснить людям, потому что в мирное время существует так много вещей, на которые можно потратить деньги налогоплательщиков», — сказала она.
По ее словам, вводя такие меры, она понимает, что ухудшает свой политический имидж среди населения.
«Я совершаю политическое самоубийство, но у меня нет другого выбора», — поделилась она.
Ранее, 19 марта, Каллас заявила, что союзники по НАТО должны увеличить расходы на оборону более чем до 3% валового внутреннего продукта. Она обратила внимание, что Эстония уже инвестирует более 3% своего ВВП в оборону и ее примеру должны последовать все союзники альянса.
До этого, 1 марта, Минобороны Эстонии предложило увеличить личный состав армии с 26,7 тыс. до 43, тыс. человек.
В конце декабря 2023 года эстонский министр обороны Ханно Певкур сообщил, что в 2023 году оборонный бюджет страны впервые превысит €1 млрд. При этом он отметил, что в течение четырех лет доля инвестиций в оборонный бюджет Эстонии вырастет до 55%, что является самым высоким показателем для стран НАТО.