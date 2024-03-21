Стало известно число поддерживающих Санду молдаван

Как уточнили в IMAS, при таких результатах на выборах может быть проведен второй тур. Если в нем встретятся Додон и Санду, первого будут готовы поддержать 43 процента опрошенных, а нынешнего президента — 40 процентов. Если же кандидатами будут Санду и Чебан, то количество голосов за них может быть почти одинаковым — 38−39 процентов за каждого.