Губернатор Алексей Текслер наградил 48 южноуральцев за вклад в развитие региона

— Главное наше богатство — это, конечно, жители Челябинской области, — отметил глава региона. — Талантливые, трудолюбивые, преданные своему делу, своей стране профессионалы, лучших из которых мы сегодня чествуем и поздравляем. Каждый из вас, уважаемые друзья, достиг высоких результатов в своей профессии. Именно вы своим трудом делаете Южный Урал сильным, успешным и процветающим. Поздравляю всех с заслуженными наградами. Желаю всем новых достижений, успехов в вашем созидательном труде, конечно, крепкого здоровья и счастья.