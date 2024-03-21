Губернатор Алексей Текслер наградил 48 южноуральцев за вклад в развитие региона

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медаль ордена «Родительская слава» получила семья Зариповых из Миасса. Ещё 16 медицинских сотрудников Областной клинической больницы № 2, Челябинской областной детской клинической больницы № 8 и Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы получили медали Луки Крымского.
— Главное наше богатство — это, конечно, жители Челябинской области, — отметил глава региона. — Талантливые, трудолюбивые, преданные своему делу, своей стране профессионалы, лучших из которых мы сегодня чествуем и поздравляем. Каждый из вас, уважаемые друзья, достиг высоких результатов в своей профессии. Именно вы своим трудом делаете Южный Урал сильным, успешным и процветающим. Поздравляю всех с заслуженными наградами. Желаю всем новых достижений, успехов в вашем созидательном труде, конечно, крепкого здоровья и счастья.
Кроме того, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили 10 жителям Челябинской области. Группа сотрудников Государственного ракетного центра имени академика Макеева удостоилась государственных наград за личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли. Трое южноуральцев также получили почётные звания «Заслуженный строитель Российской Федерации», «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» и «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Также семь жителей региона получили благодарность президента РФ.
Помимо государственных Алексей Текслер вручил и региональные награды, среди которых медали «За вклад в развитие Челябинской области», «За заслуги перед Челябинской областью» III степени, почётные звания «Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области», «Заслуженный работник социальной защиты Челябинской области», «Заслуженный юрист Челябинской области».
В нашей области проживает большое количество по-настоящему уникальных людей, которые вносят большой вклад в развитие родного края. Например, в Челябинске есть несколько дизайнеров и создателей брендов, которые своим трудом показывают, что наш город — это не только про заводы и тяжёлую промышленность.