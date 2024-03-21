Инцидент с подрывом вертолета: Тирасполь готов предоставить Кишиневу все нужные материалы

ТИРАСПОЛЬ, 21 мар — Sputnik. Приднестровье готово предоставить все нужные материалы коллегам из правобережной Молдовы, об этом в четверг по завершении заседания Объединенной контрольной комиссии (ОКК), заявил глава приднестровской делегации Олег Беляков.
По его словам, инцидент с подрывом вертолета в одной из воинских частей Приднестровья на заседании ОКК 21 марта не обсуждался, так как теракт произошел вне Зоны безопасности.
Однако, отметил Беляков, Тирасполь считает тревожной как саму ситуацию, так и то, что это произошло в день президентских выборов в России.
«Это эскалация напряженности. Мы хотели предоставить определенную информацию в рамках ОКК, но предварительно услышали мнение вице-премьера Серебряна, который сказал, что само происшествие произошло вне Зоны безопасности. Поэтому вроде как обсуждать в этой части нечего».
Он подчеркнул, что Тирасполь готов предоставить все нужные материалы коллегам из Кишинева.
«Поскольку все эти процессы взаимосвязаны. Мы прекрасно понимаем, что сегодня — вне Зоны безопасности, завтра — может быть, в ней. Если мы не будем последовательными в этих вопросах, то, конечно, есть элемент опасности».
Следственный комитет Приднестровья сообщил, что по факту подрыва вертолета Ми-8 в Тирасполе возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.
Ранее инцидент прокомментировали в Бюро политики реинтеграции, заявив, что «власти Кишинева, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают факт нападения на Приднестровский регион».
В российском МИД заявили, что «заявления молдавских властей о якобы непричастности к этому удару киевского режима выглядят смешно», подчеркнув, что инцидент стал попыткой расшатать ситуацию в Приднестровье и посеять панику среди голосующих на выборах президента России.