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В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В России запустили массовое производство трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000, говорится в сообщении Министерства обороны.

Источник: © РИА Новости

«Многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000», — заявили в Минобороны.

В России также расширили номенклатуру производимых боеприпасов. Помимо этого, с прошлого года объем выпуска современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличили в пять раз, добавили в министерстве.

Отмечается, что достичь таких результатов удалось благодаря расконсервации мощностей, техническому перевооружению и модернизации производственных линий изготовления снарядов с помощью современного высокотехнологичного оборудования.

Так, с 2022 года реконструировали, модернизировали и ввели в строй более 45 тысяч квадратных метров производственных площадей, подчеркнули в ведомстве.

На предприятии, которое посетил Шойгу, рассказали, что большинство его участков работают круглосуточно по трехсменному графику, а общая численность персонала выросла более чем на 1100 человек.

«При этом были повышены тарифные ставки, оклады и изменена система премирования сотрудников, в связи с чем заработная плата увеличилась в среднем на 20 процентов», — сообщили на заводе.

В целом, как указал министр обороны, нижегородские предприятия ОПК выполнили те задачи, которые перед ними поставили год назад. Кроме того, за счет ввода новых объектов они работают с опережением графика производства.

Шойгу Сергей