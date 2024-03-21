В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000

«Многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000», — заявили в Минобороны.
В России также расширили номенклатуру производимых боеприпасов. Помимо этого, с прошлого года объем выпуска современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличили в пять раз, добавили в министерстве.
Отмечается, что достичь таких результатов удалось благодаря расконсервации мощностей, техническому перевооружению и модернизации производственных линий изготовления снарядов с помощью современного высокотехнологичного оборудования.
Так, с 2022 года реконструировали, модернизировали и ввели в строй более 45 тысяч квадратных метров производственных площадей, подчеркнули в ведомстве.
На предприятии, которое посетил Шойгу, рассказали, что большинство его участков работают круглосуточно по трехсменному графику, а общая численность персонала выросла более чем на 1100 человек.
«При этом были повышены тарифные ставки, оклады и изменена система премирования сотрудников, в связи с чем заработная плата увеличилась в среднем на 20 процентов», — сообщили на заводе.
В целом, как указал министр обороны, нижегородские предприятия ОПК выполнили те задачи, которые перед ними поставили год назад. Кроме того, за счет ввода новых объектов они работают с опережением графика производства.