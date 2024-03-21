Шойгу проверил производство боеприпасов к «Гиацинтам»

Отмечается, что руководитель одного из предприятий в Нижегородской области доложил министру о расширении производственных мощностей, в рамках которых произведена реконструкция и техническое оснащение цеха ремонта гильз, а также произведена установка нового оборудования в цехе по производству боеприпасов для артиллерийских комплексов калибров 122 и 152 миллиметров.