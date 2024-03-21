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Таубер призвала Кишинев объяснить запрет участия России в конференции ФАО

Оппозиция призвала МИД Молдавии объяснить запрет участия РФ в конференции ФАО.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 21 мар — РИА Новости. Депутаты от оппозиции в парламенте Молдавии призвали главу МИД республики Михая Попшоя объяснить причину запрета участия делегации России в конференции международной организации по вопросам продовольствия ООН (ФАО), которая пройдет в мае в Кишиневе.

МИД Молдавии во вторник выразил послу России в Кишиневе Олегу Васнецову протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. Дипломату сообщили, что один из сотрудников российской дипмиссии объявлен персоной нон грата, а российской делегации запрещено приехать на конференцию ФАО, но по желанию она может подключиться к ней дистанционно в режиме онлайн.

«Мы требуем заслушать в парламенте главу МИД Попшоя, хотим узнать подробности, почему российской делегации запретили приехать на конференцию ФАО? Это не военная структура, а организация, занимающаяся сельским хозяйством, и это было бы очень полезно молдавским аграриям», — заявила депутат Марина Таубер, вице-председатель запрещенной партии «Шор».

Парламентское большинство — партия «Действие и солидарность» (ПДС) — отклонило эту инициативу, а также другие запросы оппозиции.

Ранее пресс-секретарь постпредства России при ООН Евгений Успенский написал в своем Telegram-канале, что в Молдавии злоупотребляют своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны.

Конференция ФАО пройдет в Молдавии с 14 по 17 мая 2024 года. В повестку дня заседания войдут актуальные темы, связанные с сельским хозяйством, продовольственной безопасностью, цифровизацией в области устойчивого использования земельных, лесных и водных ресурсов.