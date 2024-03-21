Таубер призвала Кишинев объяснить запрет участия России в конференции ФАО

МИД Молдавии во вторник выразил послу России в Кишиневе Олегу Васнецову протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. Дипломату сообщили, что один из сотрудников российской дипмиссии объявлен персоной нон грата, а российской делегации запрещено приехать на конференцию ФАО, но по желанию она может подключиться к ней дистанционно в режиме онлайн.