Таубер призвала Кишинев объяснить запрет участия России в конференции ФАО

МИД Молдавии во вторник выразил послу России в Кишиневе Олегу Васнецову протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. Дипломату сообщили, что один из сотрудников российской дипмиссии объявлен персоной нон грата, а российской делегации запрещено приехать на конференцию ФАО, но по желанию она может подключиться к ней дистанционно в режиме онлайн.
«Мы требуем заслушать в парламенте главу МИД Попшоя, хотим узнать подробности, почему российской делегации запретили приехать на конференцию ФАО? Это не военная структура, а организация, занимающаяся сельским хозяйством, и это было бы очень полезно молдавским аграриям», — заявила депутат Марина Таубер, вице-председатель запрещенной партии «Шор».
Парламентское большинство — партия «Действие и солидарность» (ПДС) — отклонило эту инициативу, а также другие запросы оппозиции.
Ранее пресс-секретарь постпредства России при ООН Евгений Успенский написал в своем Telegram-канале, что в Молдавии злоупотребляют своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны.
Конференция ФАО пройдет в Молдавии с 14 по 17 мая 2024 года. В повестку дня заседания войдут актуальные темы, связанные с сельским хозяйством, продовольственной безопасностью, цифровизацией в области устойчивого использования земельных, лесных и водных ресурсов.