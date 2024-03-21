Боррель заявил, что ЕС не намерен «идти умирать за Донбасс»

«Мы не должны преувеличивать — война не неизбежна. Я слышал тех, кто говорит, что война неизбежна, но это не так. Мы не часть этой войны. Мы помогаем Украине, и нам надо готовиться к будущему, усиливая нашу оборону. Но не пугайте людей напрасно, война не неизбежна. Нет речи о том, чтобы идти умирать за Донбасс. Речь идет о том, чтобы помогать украинцам не умирать на Донбассе», — сказал он.